Глава Дубны предупредил о грядущих неудобствах

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Опубликовано: 18.12.2016 08:48
Автор: Светлана Козлова

На Общественном совете ОИЯИ глава города Вячеслав Мухин сообщил, что мост через Волгу начинают строить и призвал горожан к терпению, так как любая стройка приносит неудобства.

Ближайшие неудобства – грузовики с грунтом, который будут вывозить грунт с мест бурильных установок.

На Общественном совете ОИЯИ глава города Вячеслав Мухин сообщил, что начинаются работы по установке опор моста. На левый берег прибыли две бурильные установки, на правый берег – три.

Глава предупредил, что будут неудобства, так никакая стройка без неудобств не бывает. Грузовики будут вывозить грунт с мест бурения. Глава призвал смириться и потерпеть. Разумеется, если при строительстве не будут нарушаться законы, в частности закон о тишине. Глава пообещал оперативно реагировать на все жалобы.

Напомним, мост будет строить компания «Мостотрест», работающая на строительном рынке с 1934 года. На строительство моста отводится 25 месяцев. По плану сдать его должны в январе 2019 года. Но глава Дубны Вячеслав Мухин высказал сомнение на этот счет. Зимой мосты не принимают в эксплуатацию, так что, скорее всего, его сдадут летом 2019 года.

 

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