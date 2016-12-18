Глава Дубны предупредил о грядущих неудобствах

Подробности Опубликовано: 18.12.2016 08:48 Автор: Светлана Козлова

На Общественном совете ОИЯИ глава города Вячеслав Мухин сообщил, что мост через Волгу начинают строить и призвал горожан к терпению, так как любая стройка приносит неудобства.

Ближайшие неудобства – грузовики с грунтом, который будут вывозить грунт с мест бурильных установок.

На Общественном совете ОИЯИ глава города Вячеслав Мухин сообщил, что начинаются работы по установке опор моста. На левый берег прибыли две бурильные установки, на правый берег – три.

Глава предупредил, что будут неудобства, так никакая стройка без неудобств не бывает. Грузовики будут вывозить грунт с мест бурения. Глава призвал смириться и потерпеть. Разумеется, если при строительстве не будут нарушаться законы, в частности закон о тишине. Глава пообещал оперативно реагировать на все жалобы.

Напомним, мост будет строить компания «Мостотрест», работающая на строительном рынке с 1934 года. На строительство моста отводится 25 месяцев. По плану сдать его должны в январе 2019 года. Но глава Дубны Вячеслав Мухин высказал сомнение на этот счет. Зимой мосты не принимают в эксплуатацию, так что, скорее всего, его сдадут летом 2019 года.