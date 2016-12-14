17 декабря – последний Единый день диспансеризации в этом году

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Опубликовано: 14.12.2016 09:00
Автор: ОД

Единый день диспансеризации пройдет в субботу 17 декабря в поликлинике на левом берегу. Он последний в этом году. Проверить свое здоровье приглашаются все желающие.

17 декабря, в субботу, дубненская городская больница проводит Единый день диспансеризации. Желающих пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья приглашают в поликлинику на левом берегу с 09:00 до 13:00.

Диспансеризации в 2016 году подлежат родившиеся в 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1065, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926 годах.

Всех остальных также приглашают в этот день пройти профилактические медицинские осмотры. Не упускайте возможность проверить своё здоровье без очередей, суеты и предварительной записи.

 

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