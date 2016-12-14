15 и 16 декабря в Дубне завоют учебные сирены

Подробности Опубликовано: 14.12.2016 08:39 Автор: ОД

Испытание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях в Дубне проведут 15 и 16 декабря с 11 до 15 часов. Жителям беспокоиться не надо.

В четверг и пятницу с 11 до 15 часов в Дубне пройдут испытания комплексной системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Испытания будут проходить по соответствующей программе и методике. Жителям в это время никаких действий предпринимать не надо.