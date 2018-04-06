МЧС тоже готовится к Пасхе

Подробности Опубликовано: 06.04.2018 17:47 Автор: ОД

В ночь с субботы на воскресенье на дежурство в храмы заступят сотрудники МЧС. В связи с наплывом верующих держать противопожарную оборону будут во всех 917 храмах Московской епархии.

Во всех местах проведения праздничных богослужений будет организовано дежурство сотрудников Федеральной противопожарной службы и пожарных Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют все объекты, на которых планируется проведение массовых мероприятий. В храмы передаются наглядные материалы по мерам пожарной безопасности, сотрудники МЧС России проводят беседы с прихожанами. Также сотрудники Госпожнадзора МЧС России проводят проверку противопожарного состояния храмов.

Всего к реагированию на всевозможные происшествия подготовлено более 5500 профессиональных спасателей и более 1800 единиц специализированной техники.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области