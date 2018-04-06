На Пасху охрана общественного порядка будет усилена

Подробности Опубликовано: 06.04.2018 17:19 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна сообщает вам, что в целях обеспечения общественной безопасности населения города в период проведения религиозных праздничных мероприятий 7, 8 и 15 апреля будет осуществляться охрана общественного порядка сотрудниками полиции.

Если вы стали очевидцем правонарушения – просьба обратиться в дежурную часть по телефонам 8-496-214-71-19,8-496-212-29-04 или 02 (112).

Просим вас быть толерантными и не нарушать общественный порядок и права друг друга. Напоминаем, что за нарушение общественного порядка правонарушители будут привлекаться к ответственности.