Пройдет прием граждан в полиции

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Опубликовано: 04.04.2018 16:11
Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! 12 апреля с 16.00 до 18.00 в актовом зале ОМВД России по г. о. Дубна будет осуществляться приём граждан руководством Главного управления МВД России по Московской области.

Приём осуществляет начальник Управления организации тылового обеспечения – подполковник внутренней службы Виктор Анатольевич Пакин.

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 32. Предварительная запись на приём по телефону: 8-496-214-07-06.

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