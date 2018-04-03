Проводится операция "Призывник"

Подробности
Опубликовано: 03.04.2018 16:33
Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по городскому округу Дубна совместно с Министерством обороны Российской Федерации в целях профилактики и предупреждения незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста к военной службе, проводит оперативно-профилактическую операцию "Призывник".

Данное мероприятие проводится в 2 этапа, I этап – с 1 апреля по 15 июля 2018 года.

Если вы владеете информацией по данным вопросам, просьба сообщать по телефонам:

  • дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112);
  • отделение уголовного розыска 8-496-214-73-41.

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