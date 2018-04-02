О случаях склонения к употреблению наркотиков сообщать в ОМВД

Подробности Опубликовано: 02.04.2018 19:15 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г. о. Дубна информирует вас о том, что с 1 по 10 апреля проводится 1 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России-2018".

Мероприятие имеет целью предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также повышения уровня осведомленности об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Если Вы владеете информацией о фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств или склонения к их употреблению, просьба сообщать по телефону 02 (112) или по телефону доверия отделения уголовного розыска 8 (496) 214-73-41.