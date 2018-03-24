Заказать справку о судимости можно онлайн

Подробности Опубликовано: 24.03.2018 06:18 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что для вашего удобства и экономии времени вы можете заказать справку об отсутствии/наличии судимости на сайте www.gosuslugi.ru. Срок оказания услуги по предоставлению справки об отсутствии судимости сокращён до 7 рабочих дней.

Пройти добровольную дактилоскопию вы можете в дежурной части на ул. Курчатова, д. 28.