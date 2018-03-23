Проводится операция "Безопасный дом"

Подробности Опубликовано: 23.03.2018 13:10 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! Полиция Дубны совместно с Отделом вневедомственной охраны в целях обеспечения имущественной безопасности собственников и повышения эффективности профилактики имущественных преступлений в городе проводит оперативно-профилактические операции "Безопасный дом, подъезд, квартира".

Данные мероприятия проводятся в 4 этапа, I этап – с 20 по 30 марта 2018 года.

Если вы обладаете информацией о правонарушениях или преступлениях или любой другой полезной информацией, просьба сообщать по телефонам:

дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02;

служба Участковых уполномоченных полиции: 8-496-212-65-48.

По вопросам охраны объектов и мест хранения имущества граждан обращаться по телефонам:

Отдел вневедомственной охраны: 8-496-213-23-81, 8-496-212-68-50,8-999-014-28-28.