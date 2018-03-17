Военкомы ответят на вопросы родителей призывников

Подробности Опубликовано: 17.03.2018 12:30 Автор: ОД

Перед весенним призывом на военную службувоенные комиссары Московской области проводят горячую линию для родителей призывников и иных заинтересованных лиц.

Горячая линия займет всего час времени: с 11.00 до 12.00 11 апреля; в ней примут участие военный комиссар Московской области Вячеслав Петрович Мирошниченко и военный комиссар Дмитрова, Дубны, Талдома, Яхромы, Дмитровского и Талдомского районов Московской области Михаил Алексеевич Фотин вместе с редакцией газеты "Ежедневные новости. Подмосковье".

Вопросов со стороны граждан ждут по телефонам: 8(495)332-70-60, 8(495)332-70-62, 8(495)993-91-47 и лично в отделе военкомата по адресу: г. Дмитров, ул. Чекистская, д. 2.