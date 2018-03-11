Сирены воют по графику

Подробности Опубликовано: 11.03.2018 05:02 Автор: ОД

Управление безопасности администрации города Дубны извещает, что 15 марта 2018 года с 12.00 до 12.30 проводится комплексная техническая проверка местной системы оповещения населения города с передачей речевых сообщений по каналам проводного радиовещания и включением электросирен.

Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

и.о. заместителя главы администрации Дубны В. А. Потапенко