Граждан совместно примут глава города и прокурор

Подробности Опубликовано: 03.01.2018 06:00 Автор: ОД

16 января 2018 года в 15.00 в администрации города Дубны (ул. Академика Балдина, д. 2) пройдет совместный прием граждан прокурором города Дубны Пальчиком А.Р. и главой города Дубны Даниловым М.Н. по вопросам нарушений трудового законодательства.

Совместные тематические приемы граждан по поручению прокурора Московской области проходят в органах местного самоуправления не реже одного раза в месяц по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, трудового, жилищного и земельного законодательства, в области окружающей среды и природопользования и другим наиболее актуальным вопросам.

Администрация города Дубны