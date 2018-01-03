Граждан совместно примут глава города и прокурор

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Опубликовано: 03.01.2018 06:00
Автор: ОД

16 января 2018 года в 15.00 в администрации города Дубны (ул. Академика Балдина, д. 2) пройдет совместный прием граждан прокурором города Дубны Пальчиком А.Р. и главой города Дубны Даниловым М.Н. по вопросам нарушений трудового законодательства.

Совместные тематические приемы граждан по поручению прокурора Московской области проходят в органах местного самоуправления не реже одного раза в месяц по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, трудового, жилищного и земельного законодательства, в области окружающей среды и природопользования и другим наиболее актуальным вопросам.

Администрация города Дубны

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