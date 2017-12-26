На "Канале имени Москвы" будет принята цифровая картография

Подробности Опубликовано: 26.12.2017 13:51 Автор: Кирилл Свояков

Разработка единой электронной системы управления транспортными и технологическими процессами на внутренних водных путях проходит сейчас в ФГБУ "Канал имени Москвы".

Перевод в "цифру" диспетчерских служб и документооборота является требованием сегодняшнего времени.

"По поручению руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктора Александровича Олерского мы создаем интегрированную информационную систему для ПК и мобильных устройств – Ситуационный центр обеспечения безопасности судоходства и контроля гидротехнических сооружений, - рассказывает руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин. - Это единый комплекс, позволяющий видеть все процессы в режиме онлайн и оперативно решать задачи".

Так, можно будет получить информацию о том, что происходит в реальном времени на объектах инфраструктуры Канала: например, сведения об уровне и объеме перекачиваемой воды и вырабатываемой электроэнергии, о габаритах судового хода и возможных отклонениях от заданных значений.

В диспетчерской системе на электронной карте можно будет вести оперативные отчеты о грузо- и пассажиропотоках и сформировать единый информационный бюллетень по всем бассейнам. По словам Елянюшкина, это повысит безопасность судоходства и качество навигационного обслуживания.

Новая цифровая система будет представлять собой базу данных, на основании которой будут предоставляться онлайн-услуги для судовладельцев, судоводителей, грузоперевозчиков, круизных компаний, туристов и пассажиров.

Например, Личный кабинет судовладельца и судоводителя станет местом, где удобно будет заключать договоры и совершать платежи.

На цифровую картографию сейчас перешел уже практически весь цивилизованный мир. "В этой части мы существенно отстаем от мировых практик, – признает Герман Елянюшкин. – Сегодня все наши карты бумажные. Их обновление происходит три раза в год. Причем в ручном режиме: судоводители получают текстовые печатные извещения и самостоятельно наносят соответствующие правки на бумагу. В ближайшие два года мы освоим цифровые методы сбора и обработки информации и будем обеспечивать пользователей электронными услугами в режиме реального времени".

Отраслевой центр картографии уже начал действовать в ФГБУ "Канал имени Москвы". Для создания точных карт "Канал" начал проводить промеры глубин водных путей с помощью многолучевого эхолота. Также внедряется эксперимент по радиолокационному геосканированию, которое представаляет собой отечественное ноу-хау по исследолванию водных толщ с воздуха. Также планируется ввести в действие виртуальные буи.

Окончательно перейти на цифровую картографию планируется к 2019 году, после чего обычные буи на объектах Канала будут заменены электронными (что увеличит сроки навигации за счет экономии времени на монтаже и уборке обстановки).