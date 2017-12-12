У Дубны новый прокурор

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Опубликовано: 12.12.2017 12:30
Автор: ОД

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайки от 8 декабря 2017 года № 1285-к прокурором города Дубны Московской области назначен советник юстиции Пальчик Алексей Ростиславович.

Алексей Ростиславович Пальчик родился в 1981 году в городе Иркутске.

В 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию.

В том же году поступил на службу в органы прокуратуры Московской области.

В 2003-2007 г.г. – старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры города Долгопрудного.

В 2007-2012 г. – старший помощник, заместитель прокурора города Долгопрудного.

С декабря 2012 года занимал должность Московского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Московской области.

Новый прокурор вступил в должность.

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