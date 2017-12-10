В ОЭЗ "Дубна" построили таможню

Подробности Опубликовано: 10.12.2017 22:23 Автор: ОД

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение об окончании строительства таможенной инфраструктуры особой экономической зоны в Дубне и теперь проводит проверку объекта - сообщает пресс-служба ведомства.

В состав таможенной инфраструктуры вошли здание автомобильного пропускного пункта, досмотровая площадка и контрольно-пропускной пункт. Также застройщик - АО "Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Дубна" благоустроил прилегающую территорию.

Несмотря на то, что объект уже достроен, в эксплуатацию его введут только в декабре 2018 года.