В ОЭЗ "Дубна" построили таможню

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Опубликовано: 10.12.2017 22:23
Автор: ОД

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение об окончании строительства таможенной инфраструктуры особой экономической зоны в Дубне и теперь проводит проверку объекта - сообщает пресс-служба ведомства.

В состав таможенной инфраструктуры вошли здание автомобильного пропускного пункта, досмотровая площадка и контрольно-пропускной пункт. Также застройщик - АО "Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Дубна" благоустроил прилегающую территорию.

Несмотря на то, что объект уже достроен, в эксплуатацию его введут только в декабре 2018 года.

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