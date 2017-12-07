Интуристов всё больше привлекают круизы в России

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Опубликовано: 07.12.2017 12:32
Автор: Кирилл Свояков

81 000 туристов из-за границы побывала в 2017 году в круизах на реках и каналах Московского бассейна, что составляет треть общего пассажиропотока. Это на 30 % больше, чем в году минувшем (62 200 человек).

Уже распродана иностранцам почти половина круизов на будущий год, сообщают компании-перевозчики.

Полюбоваться на природу средней полосы России с теплохода к нам едут прежде всего европейцы: немцы, французы и скандинавы (датчане, шведы, норвеги), которые вкупе занимают 25 - 30 % кают.

Американские санкции не смогли повлиять на интерес простых граждан к туризму в России, утверждает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы": компания "Пассажирский флот" загрузила свои лайнеры почти под завязку жителями США.

Обычно заграничные гости выбирают рейсы от 9 до 14 дней, в основном путешествуя по маршруту Москва – Санкт-Петербург. По пути следования встречаются остановки в Кижах, Мандрогах и Горицах. Однако в начале и в конце навигации корабли из двух столиц следуют по рекам на юг – в Астрахань, Самару, Ростов-на-Дону и т. д.

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