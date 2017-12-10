Граждан примут через видеоконференцию

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Опубликовано: 10.12.2017 01:38
Автор: ОД

29 декабря областное управление социальных коммуникаций примет дубненских представителей общественных организаций, у которых есть вопросы о работе с молодежью, национально-культурной политике и работе Общественной палаты Московской области.

"Согласно утвержденному заместителем Председателя Правительства Московской области – руководителем администрации губернатора Московской области М.М. Кузнецовым графику личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в декабре 2017 года уполномоченными сотрудниками Главного управления социальных коммуникаций Московской области будут проводиться приемы граждан в режиме видеосвязи посредством системы ВКС TrueConf (id: vks-gusk).

29 декабря 2017 года вышеуказанный прием граждан будет проведен в Дубне. Для участия приглашаются представители заинтересованных общественных организаций по вопросам работы с молодежью, национально-культурной политики и работы Общественной палаты Московской области. Точное время и место проведения видеосвязи будет сообщено дополнительно".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области И.В. Плещева

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