Граждан примут через видеоконференцию

Подробности Опубликовано: 10.12.2017 01:38 Автор: ОД

29 декабря областное управление социальных коммуникаций примет дубненских представителей общественных организаций, у которых есть вопросы о работе с молодежью, национально-культурной политике и работе Общественной палаты Московской области.

"Согласно утвержденному заместителем Председателя Правительства Московской области – руководителем администрации губернатора Московской области М.М. Кузнецовым графику личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в декабре 2017 года уполномоченными сотрудниками Главного управления социальных коммуникаций Московской области будут проводиться приемы граждан в режиме видеосвязи посредством системы ВКС TrueConf (id: vks-gusk).

29 декабря 2017 года вышеуказанный прием граждан будет проведен в Дубне. Для участия приглашаются представители заинтересованных общественных организаций по вопросам работы с молодежью, национально-культурной политики и работы Общественной палаты Московской области. Точное время и место проведения видеосвязи будет сообщено дополнительно". Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области И.В. Плещева