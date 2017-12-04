Прием дубненцев проведет руководитель из областного УМВД

Подробности Опубликовано: 04.12.2017 13:54 Автор: ОД

14 декабря с 16.00 до 18.00 в актовом зале ОМВД России по г. о. Дубна будет осуществляться приём граждан руководством Главного Управления МВД России по Московской области.

Приём осуществляет начальник Управления организации тылового обеспечения – подполковник внутренней службы Виктор Анатольевич Пакин.

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 32. Предварительная запись на приём по телефону: 8-496-214-07-06.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л.Михайлова