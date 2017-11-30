Полиция Дубны приглашает на прием

Подробности Опубликовано: 30.11.2017 05:49 Автор: ОД

В рамках Общероссийского дня приема граждан в День Конституции начальник ОМВД по г. о. Дубна Владимир Марзеев проведет прием посетителей.

"Уважаемые граждане!

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, проводится Общероссийский день приема граждан.

Вы сможете задать интересующие вас вопросы лично начальнику ОМВД России по г.о. Дубна подполковнику полиции Владимиру Валентиновичу Марзееву по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.28 – кабинет № 1 с 12 до 20 часов.

Обращаем ваше внимание, что личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта)".

Также дубненские полицейские в целях профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом просят жителей и гостей города быть бдительными, в случае получения информации о подозрительных лицах либо о готовящихся массовых нарушениях общественного порядка незамедлительно сообщать в дежурную часть ОМВД по тел. 8 (49621) 4-71-19.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л.Михайлова