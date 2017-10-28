График приема в ЗАГСе в праздничные дни

Подробности Опубликовано: 28.10.2017 14:12 Автор: ОД

В целях обеспечения удовлетворенности населения условиями, качеством и доступностью предоставления услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в ноябре 2017 года установлен следующий график приема населения органами ЗАГС Московской области.

3 ноября - с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

6 ноября - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

с 7 ноября - в обычном режиме.

Также в указанные дни и часы будет осуществляться государственная регистрация рождения на удаленных рабочих местах специалистов органов ЗАГС в родильных отделениях и перинатальных центрах Московской области. Просим оказать содействие в информировании населения о графике работы органов ЗАГС в праздничные дни в ноябре 2017 г. и довести данную информацию до дежурных служб муниципальных образований.

Начальник Главного управления ЗАГС Московской области Е.Э. Филатова