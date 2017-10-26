Талдомских журавлей нашли в Израиле

Подробности Опубликовано: 26.10.2017 18:44 Автор: Никита Крутиков

Знаете ли вы, где проводят зиму перелетные птицы, обитающие летом в лесах Московской области? Сотрудники регионального министерства экологии и природопользования отслеживают этот вопрос. Недавно о паре птиц из Подмосковья пришло известие из Израиля.

4 журавля из заказника "Журавлиная родина" в Талдомском районе были окольцованы в конце лета. И вот теперь пришло сообщение о двух из них: взрослая самка, пойманная и окольцованная 28 августа у деревни Костолыгино, замечена орнитологами израильского национального парка Хула. Они опознали птицу по жёлто-сине-зелёному коду цветового кольца.

20 октября в Израиле была замечена еще одна журавлиная самка, прилетевшая, скорее всего, тоже из Подмосковья.

В самом же заказнике "Журавлиная родина" в это время впервые обнаружена пара малых (тундряных) лебедей, занесенных в Красную книгу России (категория "Восстанавливаемые и восстанавливающиеся"). Остановились они, улетая в дальние страны, в пойме реки Дубны близ деревни Окаёмово в Сергиево-Посадском районе.

Минэкологии отследивает положение и других редких птиц (в их числе 23 краснокнижных вида), а также обыкновенного, но тоже редкого бурого медведя, которые водятся в двух особо охраняемых природных территориях (ООПТ) – заказниках "Аринкинский" и "Озеро Заболотское и его окрестности". Около озера обитают популяции серой утки и шилохвости, а в 1994 году специалистам встретился исчезающий вид - красношейная поганка. Для улучшения жизни этих животных в Лотошинском и Сергиево-Посадском районе в ноябре пройдут общественные слушания по реорганизации этих заповедных мест, испытывающих агрессивное воздействие со стороны человека - в частности, браконьеров. Министр экологии Московской области Александр Коган считает, что обе терриотрии нуждаются в расширении площадей и усилении режима охраны.