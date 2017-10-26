Талдомских журавлей нашли в Израиле

Подробности
Опубликовано: 26.10.2017 18:44
Автор: Никита Крутиков
"Наш" журавль в Израиле

Знаете ли вы, где проводят зиму перелетные птицы, обитающие летом в лесах Московской области? Сотрудники регионального министерства экологии и природопользования отслеживают этот вопрос. Недавно о паре птиц из Подмосковья пришло известие из Израиля.

4 журавля из заказника "Журавлиная родина" в Талдомском районе были окольцованы в конце лета. И вот теперь пришло сообщение о двух из них: взрослая самка, пойманная и окольцованная 28 августа у деревни Костолыгино, замечена орнитологами израильского национального парка Хула. Они опознали птицу по жёлто-сине-зелёному коду цветового кольца.

20 октября в Израиле была замечена еще одна журавлиная самка, прилетевшая, скорее всего, тоже из Подмосковья.

В самом же заказнике "Журавлиная родина" в это время впервые обнаружена пара малых (тундряных) лебедей, занесенных в Красную книгу России (категория "Восстанавливаемые и восстанавливающиеся"). Остановились они, улетая в дальние страны, в пойме реки Дубны близ деревни Окаёмово в Сергиево-Посадском районе.

Минэкологии отследивает положение и других редких птиц (в их числе 23 краснокнижных вида), а также обыкновенного, но тоже редкого бурого медведя, которые водятся в двух особо охраняемых природных территориях (ООПТ) – заказниках "Аринкинский" и "Озеро Заболотское и его окрестности". Около озера обитают популяции серой утки и шилохвости, а в 1994 году специалистам встретился исчезающий вид - красношейная поганка.

Для улучшения жизни этих животных в Лотошинском и Сергиево-Посадском районе в ноябре пройдут общественные слушания по реорганизации этих заповедных мест, испытывающих агрессивное воздействие со стороны человека - в частности, браконьеров. Министр экологии Московской области Александр Коган считает, что обе терриотрии нуждаются в расширении площадей и усилении режима охраны.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Глава Дубны заявил об отставке

Новая форма управления Дубной, утвержденная год назад городским Советом депутатов, начала действоват...

Помогут тем, кто не сменил покрышки

По информации метеорологов, в Подмосковье сегодня потеплеет, но начнутся дожди с мокрым снегом. По з...

Талдомских журавлей нашли в Израиле

Знаете ли вы, где проводят зиму перелетные птицы, обитающие летом в лесах Московской области? Сотруд...

До конца года на строительство NICA выде…

Соотношение финансовой поддержки из госбюджета РФ на развитие отечественных и зарубежных мегасайнс-п...

Как избежать бытовых пожаров?

За три квартала 2017 года в Московской области произошел 3 321 бытовой пожар: погибло 210 человек, в...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим…

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-пром...

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Изменился порядок расчета пени

Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с приняти...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться