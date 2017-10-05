Поименуйте двоих рысят

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Опубликовано: 05.10.2017 12:33
Автор: Никита Крутиков

В июне этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил зоопарку Белгорода двух котят рыси в честь первой годовщины существования учреждения. В сентябре, когда котята подросли, они были переданы министерством экологии и природопользования региона по новому адресу. Но увы, почему-то до сих пор оказались никак не названы.

 

"Белгородский зоопарк" совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области объявляет о старте конкурса "Имя для рысят". Информационными партнерами конкурса Региональное информагентство Московской области, информационный портал "Подмосковье Сегодня", "Радио 1. Подмосковье" и "Телеканал 360".

Участие в конкурсе может принять любой житель Московской области. Для этого необходимо придумать прозвища для котят (самец и самка), отправить свой вариант на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., указав ФИО и телефонный номер автора имен.

Конкурс проводится в три этапа:

1. С 4 по 15 октября участники присылают свои варианты имен.

2. С 16 по 22 октября информационные партнеры конкурса выбирают по 10 пар имен на свое усмотрение и открывают пользовательское голосование в своих группах в социальной сети "ВКонтакте". Все победители голосования получат призы от информационных партнеров.

3. С 23 по 29 октября пять вариантов имен, набравших максимальное количество голосов, выносятся на финальное голосование на странице минэкологии в социальной сети "ВКонтакте".

Итоги будут подведены 31 октября. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заверил, что котята получат именно те имена, которые выберут сами жители Подмосковья, а победитель поедет на экскурсию в Белгородский зоопарк в удобное для него время и получит приз от партнеров.

Подробнее о конкурсе читайте в группе ВК минэкологии Подмосковья.

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