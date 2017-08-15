Под Лотошино обитает редчайший подорлик

Подробности Опубликовано: 15.08.2017 11:36 Автор: Никита Крутиков

В Лотошинском районе в ходе мониторинга редких видов флоры и фауны был обнаружен очень редкий вид хищный птиц Подмосковья – малый подорлик, занесенный в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области.

Министр экологии и природопользования Александр Коган пояснил, почему особи данного вида немногочисленны: "Как правило, за сезон выживает и вылетает из гнезда только один птенец – и это одна из причин редкости этого орла. Другая причина – антропогенное воздействие на гнездопригодные местообитания, вырубка крупных деревьев, браконьерство. По своему облику это типичный орел, но не очень крупный: размах его крыльев составляет всего около 1,5 метров. Тем не менее, это одна из самых больших и величественных птиц нашей области".

Гнездовья подорлика находятся в укромных, болотистых уголках лиственных и смешанных лесов, где растут старые, крупные деревья, куда доступ человека затруднен в том числе из-за того, что лес перемежается с открытой местностью, в первую очередь – сырыми лугами. Если при первом гнездовании ничто не потревожило чету орликов, то можно дать прогноз, что пара будет много лет прилетать, селиться и растить птенцов здесь же. (Биологи надеются, что поскольку они встретили птиц в гнездовое время, то гнездо находится где-то около места встречи.)

Места как известного, так и вероятного гнездования этой величественной птицы взяты под охрану режимом особо охраняемых природных территорий.