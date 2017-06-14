Собака из Дубны стала лучшей на выставке в Кимрах

Подробности Опубликовано: 14.06.2017 13:55 Автор: Никита Крутиков

Кинологическая выставка прошла 10 июня в Кимрах. За титулы и призы боролись 145 собак всех пород ранга "САС-Кандидат в Чемпионы Федерации".

Организовал выставку кимрский клуб "Золотое Кольцо" (руководитель Татьяна Рыбакова), местом проведения стал лесопарк на берегу Волги. Участники приехали на мероприятие как из Твери и области, так и со всего московского региона. Экспертом в ринге и бестах выступила судья международной категории Людмила Краковская.

Лучшей собакой выставки признана американская акита-ину из питомника "Японский Сад" (Дубна), кобель открытого класса по кличке Японский Сад Чемпион Дня.

Второе место взял русский черный терьер.

На третьем месте оказался мопс из тверского питомника "Монтес Аури", кобель Монтес Аури Инканто.

Представители пород доберман, цвергпинчер, джек рассел терьер из команды учеников Тверского Хендлинг зала "4 лапки" (хендлер Мария Королева) выиграли призовые места в расстановке в финальных конкурсах.

В рамках выставки также были проведены конкурсы "Ребенок и собака, или Юный хендлер", конкурс пар и конкурс питомников. Выставка получила прекрасные отзывы на породных форумах.

Собачьи выставки проводятся как в интересах профессиональных заводчиков собак, так и для собаководов-дилетантов, а также просто любителей животных. На них можно определить наглядно качество и породность поголовья собак, произвести отбор и демонстрацию лучших представителей породы, найти лучших племенных производителей.