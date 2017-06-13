Улетел и через сто лет вернулся

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Опубликовано: 13.06.2017 16:55
Автор: Никита Крутиков

Гнездовье обитателей Красной книги России - черных аистов - обнаружено в Подмосковье впервые за век. После 20-х годов прошлого столетия не было достоверных сведений об их пребывании в регионе.

Изредка одиночные птицы на территории области все-таки отмечались, и в областной Красной книге он имеет нулевой статус: "вид, вероятно исчезнувший на гнездовании".
Обнаружить гнездо пары черных аистов удалось благодаря мониторингу природных комплексов, проведенному министерством экологии Московской области.
Гнездо биологи нашли в развилке сосны, в старовозрастном лесу на западе Подмосковья. Его точное местоположение скрывают, чтобы редких птиц никто не потревожил. Специалисты установили постоянное наблюдение за домом птичьей четы. По словам министра экологии Московской области Александра Когана, если в аистиной семье появится потомство, то участок леса, где они проживают, с большой долей вероятности будет объявлен памятником природы областного значения.
В отличие от белого собрата, черный аист – птица, стремящаяся гнездоваться подальше от людей. Гнездо пара аистов строит раз в год в глухом лесу, окруженном озерами и болотами, в кронах старых деревьев, на высоте до 20 метров. Кладку в 4 - 7 яиц родители высиживают совместно.

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