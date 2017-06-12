Чем порадует летняя погода?
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- Опубликовано: 12.06.2017 14:26
- Автор: ОД
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в конце мая предсказал россиянам "розовое" лето, то есть такое, когда столбик термометра будет держаться в пределах привычных многолетних значений.
Иными словами, несмотря на холодную весну, лето нас ждет вполне сносное.
Осадков будет меньше, чем в 2016-м. Длительных похолоданий не будет, а в некоторые дни температура даже превысит норму.
Июль выдастся дождливым, особенно на северо-западе Подмосковья, дождь туда придет со стороны Твери, и знойным - до 33 градусов.
Август ожидается сухой и теплый.