Чем порадует летняя погода?

Подробности Опубликовано: 12.06.2017 14:26 Автор: ОД

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в конце мая предсказал россиянам "розовое" лето, то есть такое, когда столбик термометра будет держаться в пределах привычных многолетних значений.

Иными словами, несмотря на холодную весну, лето нас ждет вполне сносное.

Осадков будет меньше, чем в 2016-м. Длительных похолоданий не будет, а в некоторые дни температура даже превысит норму.

Июль выдастся дождливым, особенно на северо-западе Подмосковья, дождь туда придет со стороны Твери, и знойным - до 33 градусов.

Август ожидается сухой и теплый.